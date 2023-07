Das ist die perfekte Uhrzeit für Sex

Zu dieser Tageszeit kommt man leichter zum Orgasmus.

Es ist kein Geheimnis, dass zwischen Männern und Frauen eine Kluft besteht, wenn es um Sex geht. Gerade beim Orgasmus. Frauen brauchen oft länger, um den Höhepunkt zu erreichen. Doch mit einfachen Tricks kann man die Chancen für einen Höhepunkt deutlich erhöhen.

Ein wichtiger Faktor spielt dabei auch die Uhrzeit. Am Abend sind viele Paare müde und haben deshalb auch wenig Lust auf Sex. Ganz anders sieht es am Morgen aus: Beide Geschlechter sind erholt und damit leistungsfähig, zudem schüttet der männliche Körper bis zu 25 Prozent des Sexualhormons Testosteron am Morgen aus.

Laut einer Studie des Nahrungsergänzungsmittel-Händlers „Forza“ ist deshalb 45 Minuten nach dem Aufwachen der perfekte Zeitpunkt für Sex.