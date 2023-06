Diese Frau ist Sex-Europameisterin

16 Darstellerinnen und Darsteller aus dem ganzen Kontinent kamen zu dem Wettbewerb an einem geheimen Ort in der Nähe von Göteborg, Schweden, zusammen.

Die Gewinnerin der umstrittenen Sex-Europameisterschaft ist offiziell die Kroatint Sweet Mery. Sweet Mery, die mit bürgerlichem Namen Marija Zadravec heißt, hatte zuvor in den sozialen Medien verkündet, dass sie den Wettbewerb gewonnen hat. Dies wurde nun offiziell von den Organisatoren bestätigt, die wegen der angeblich "quälenden" Bedingungen in die Kritik geraten sind.

Mega-Gewinn

Die 27-Jährige gewann trotz nur eines Auftritts bei der Veranstaltung, bei der der Gewinner ein Preisgeld von 860.000 Euro erhalten sollte. Live Sex House Official tweetete: "Jetzt ist es offiziell! Sweet Mery @zadravecmarija1 aus Kroatien ist die Gewinnerin der European Sex Championship. Congratulations Marija." 16 Darstellerinnen und Darsteller aus dem ganzen Kontinent kamen zu dem Wettbewerb an einem geheimen Ort in der Nähe von Göteborg, Schweden, zusammen.

© marija.zadravec.21/Instagram

Doch die sechswöchige Veranstaltung für die Elite der Sexdarsteller des Kontinents ist kläglich gescheitert: Die Teilnehmer behaupten, Anfang dieses Monats um Tausende von Euro betrogen worden zu sein. Die weiblichen Teilnehmer dachten, sie würden für jeden Tag, den sie im Haus verbrachten, 690 Euro kassieren, während die Männer 345 Euro pro Tag erhalten sollten - mit einem satten Preisgeld von 860.000 Euro für den Gewinner.

© marija.zadravec.21/Instagram

Die Sex-Europameisterschaft wurde seitdem als "Low-Budget-Big-Brother" und "außer Kontrolle" bezeichnet, nachdem eine Reihe von Erotikstars die Veranstaltung verlassen hatten. Die Teilnehmer verließen das Haus, weil die Organisatoren Dragan Bratic und der schwedische Sexverband behaupteten, sie nicht bezahlt zu haben.

Die Gewinnerin Marija erzählt jedoch eine ganz andere Geschichte und beschreibt ihre Erfahrung als "großartig" und etwas, das sie "gerne wiederholen würde". Sie sagte gegenüber dem DailyStar: "Das ist ein sehr großes Projekt, und der Organisator wollte uns alle zu großen, berühmten, weltbekannten Namen machen und uns die Möglichkeit geben, einen sehr guten Gewinn zu erzielen, und dafür sollten wir alle dankbar sein, denn die ganze Welt hat darüber geschrieben und jeder hat von der Werbung für dieses Projekt profitiert.