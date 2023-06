Hier taumelt ein Haus nach heftigen Regenfällen am Abgrund

Ein einsturzgefährdetes Haus, tosende Wasserfälle und überschwemmte Gemeinden sind das Ergebnis der heftigen Regenfälle, die weiterhin in Zentralchile wüten.

Dieses Haus in Chile stand am Rande eines eingestürzten Felsvorsprungs, als schwere Regenfälle und Überschwemmungen das südamerikanische Land diese Woche erschütterten.

Wie lokale Medien berichten, wurde das Haus in diesem Zustand zurückgelassen, nachdem ein nahe gelegener Fluss über die Ufer getreten war und Erdrutsche ausgelöst hatte.

Schwere Unwetter

Nach Angaben der chilenischen Regierung sind mehr als 13.000 Menschen und über 1.600 Unterkünfte von den extremen Wetterbedingungen betroffen.