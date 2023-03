So beeinflusst regelmäßiger Porno-Konsum ihre Beziehung

Wissenschaftler haben die Menschen aufgefordert, keine Pornos mehr zu schauen, nachdem eine Studie ergeben hat, dass das Ansehen von Pornos Beziehungen schaden kann.

Es ist weithin bekannt, dass das Ansehen von Gewaltpornos die Wahrnehmung von Sex und Beziehungen beeinflusst, aber jetzt haben Experten davor gewarnt, dass Pornos die sexuelle Zufriedenheit mit dem Partner oder der Partnerin beeinträchtigen können.

Forscher der Brigham Young University befragten 3.500 Personen, um herauszufinden, inwieweit sich Pornografie negativ auf die romantische Stabilität in einer Beziehung auswirkt. Die Mehrheit der Teilnehmer war 38 Jahre alt und lebte seit neun Jahren in einer Beziehung.

Dr. Brian Willoughby, Professor an der BYU School of Family Life und Mitverfasser der Studie, erklärte: "Es stimmt zwar, dass die Art des pornografischen Inhalts größere negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden in der Beziehung haben kann als andere, und dass religiöse Männer durch das Ansehen von Pornografie stärker beeinträchtigt zu sein scheinen, weil sie sich nicht im Einklang mit ihren moralischen Überzeugungen fühlen."

"Paare sollten wissen, dass der Konsum von Pornografie ein Risikofaktor für ihre Beziehung ist. Ich hatte angenommen, dass wir herausfinden würden, dass es vielleicht die aggressive, nicht-einvernehmliche Pornografie ist, die die Beziehungen beeinträchtigt. Aber wir stellten fest, dass es keinen Unterschied gab. Jeglicher Pornokonsum oder eine Zunahme der Pornografie war immer mit einer geringeren Stabilität und Zufriedenheit in der Beziehung verbunden - egal, was wir sonst noch untersuchten. er Dinge, die wir untersuchten."

Bei der Analyse der Ergebnisse wurden Faktoren wie Geschlecht, Art der Pornografie und Wahrnehmung der Beziehung berücksichtigt.