'Holen uns eure Kinder': Pride-Aussage sorgt für Aufregung

Bei der jährlichen Pride-Veranstaltung in New York sorgten einige Teilnehmer für Aufsehen und Empörung. Während des Drag-Marschs im Tompkins Square Park wurden provokante Sprüche skandiert, die für kontroverse Diskussionen sorgten. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken viral ging, war zu hören: "Wir sind hier, wir sind queer, wir kommen, um eure Kinder zu holen." Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

"We’re here, we’re queer, we’re coming for your children."



Recent chants during NYC's drag parade have sparked controversy, highlighting the need for respectful dialogue and understanding.



It's essential to foster an environment where the LGBTQ+ community feels heard while also… pic.twitter.com/SD6WVY8rZv