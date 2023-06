Frau wird mit Waffe ausgeraubt: Räuber fragt sie später nach Date

Eine Frau, die laut Polizei mit vorgehaltener Waffe vor ihrem Haus ausgeraubt wurde, sagte, dass sie später von ihrem Angreifer zu einem Date eingeladen wurde

Während eines bewaffneten Raubüberfalls versprach der Verdächtige dem Opfer unerwartet, sich zu revanchieren. Der Vorfall ereignete sich, als ein Unbekannter, Damien Boyce, sich dem Haus einer Frau in Indianapolis näherte, während sie draußen war, um Post zu holen. Boyce drohte ihr, in ihre Wohnung einzubrechen, doch als sie erwähnte, dass sie Geld in ihrem Auto habe, händigte sie ihm etwa 100 Dollar aus. Außerdem erkundigte sich Boyce nach ihrem Beziehungsstatus und forderte sie auf, ihn in den sozialen Medien hinzuzufügen.

Mit Schusswaffe ausgeraubt

"Während er die Schusswaffe auf das Opfer richtete, bat der Mann sie, ihn als Freund auf Facebook hinzuzufügen, damit er dem Opfer das gestohlene Geld zurückzahlen könne", heißt es in der eidesstattlichen Erklärung. "Der Mann nannte dem Opfer dann den Namen Damien Boyce."

Boyce zeigte auf sein Facebook-Profil und bat das Opfer, ihn als Freund hinzuzufügen, so die Polizei, und sie willigte ein. "Ich dachte, wenn ich ihn vielleicht auf Facebook hinzufüge, würde er gehen, und das tat er auch", sagte das Opfer dem Lokalsender WRTV. Boyce floh dann mit einem Fahrrad vom Tatort, so die Polizei.