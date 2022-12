Kurios: Ukrainische Soldaten bekommen an der Front eine Sauna

Besonders kuriose Aktion aus Estland: Das baltische Land schickte den ukrainischen Soldaten eine Sauna und eine Dusche an die Front. Die Utensilien wurden auf einem Militärfahrzeug transportiert und mit einem Tarnnetz ausgestattet, um die Anlage unauffälliger zu machen. Durch die Sauna sollen die Abwehrkräfte der ukrainischen Soldaten besser gestärkt werden.

Staying warm, keeping clean and having clean clothes does a lot for morale. ???????? #Estonian sauna heading to ???????? #Ukraine to help fighters at the frontlines. Great initiative by good people, with help by @Kaitsevagi and Defence League. ????Julia Siimberg

????https://t.co/e5XDCRP8ds #ERR pic.twitter.com/p69NiqntcY