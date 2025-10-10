Kurioser Vorfall: Polizei jagt fliehenden Riesen-Kürbis

In einem Ort im US-Bundesstaat Ohio (USA) kam es zu einer kuriosen Situation.

Die Polizei musste in der Nacht einem riesigen aufblasbaren Kürbis hinterherjagen.

Kürbis macht sich selbstständig

Das Polizeidepartement der Stadt Parma Heights (Bundesstaat Ohio, USA) teilte auf seinen sozialen Kanälen mit, dass Beamte in den frühen Morgenstunden zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz gerufen wurden. Ein großer, mit Luft gefüllter Kürbis hatte sich aus dem Vorgarten eines Hauses gelöst und rollte munter durch die Straßen. Die Einsatzkräfte beschrieben die Situation mit Humor: Sie seien „in heißer Verfolgung eines riesigen aufblasbaren Kürbisses“ gewesen.

Aufnahmen von den Körperkameras der Polizisten zeigen, wie ein Beamter gemeinsam mit einem Passanten den Kürbis schließlich am Straßenrand stoppen konnte.

Der Polizist scherzte in dem Video, dass er den Kürbis tatsächlich die Straße hinunterverfolgt habe. Nach dem kuriosen Fang wurde der Kürbis kurzerhand in den Kofferraum eines Streifenwagens gepackt und zu seinem Besitzer zurückgebracht.

Humorvolle Nachbemerkung der Polizei

In einem Beitrag auf Social Media schrieben die Beamten später mit einem Augenzwinkern:„Unsere Kolleginnen und Kollegen können bestätigen, dass sich Cinderellas Kutsche kurz nach Mitternacht in Parma Heights tatsächlich wieder in einen Kürbis verwandelt hat.“