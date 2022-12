Eine Lehrerin an einer Schule für gehörlose Kinder soll eine 9-jährige behinderte Schülerin zu Boden geworfen haben.

Überwachungsaufnahmen zeigen, wie eine Lehrerin an der St. Rita School for the Deaf in Evendale, Ohio, in einen Flur geht und ein Mädchen hochhebt. In einem anderen Clip sieht man, wie die katholische Lehrerin das Mädchen festhält, es auf den Boden fallen lässt, dann die Hände abwischt und davonstürmt. Die Mutter des Opfers, Alexys Wells, behauptet, es sei "kein Unfall" gewesen.

Wells sagte, die Schule habe sie erst am nächsten Tag über den Vorfall informiert und ihn nur als "kleinen Zwischenfall" bezeichnet. Der Schulleiter "sagte, sie habe Probleme mit dem Übergang", so Wells. Aufgrund ihrer Hirnleistungsstörung hat sie Probleme beim Übergang von einem Fach zum anderen oder von einer Aufgabe zur nächsten.

Die namentlich nicht genannte Lehrerin wurde suspendiert. Die Schule wird von der Erzdiözese Cincinnati beaufsichtigt.