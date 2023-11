Lehrerin sendete Schüler (14) Nacktfotos: Festnahme

Der Austausch fand im Laufe von zwei Nächten statt, während beide zu Hause waren, heißt es.

Kaytlann Barnes, 30, von der Booneville Junior High School, wurde letzte Woche in ihrem Haus in Fort Smith verhaftet und wegen einer Reihe von Sexualstraftaten an Kindern angeklagt. Der Lehrerin wird vorgeworfen, dem Jungen über die App sexuell eindeutige Fotos an einen Schüler geschickt und ihn angewiesen zu haben, ihr einige zurückzuschicken.

"Entblößte Geschlechtsorgane"

Aus den Gerichtsunterlagen, die KATV vorliegen, geht hervor, dass Barnes mehrere Fotos und ein Video geschickt hat, auf denen sie "absichtlich ihre Geschlechtsorgane entblößt". Dann forderte sie den Schüler auf, ihr ein Video zurückzuschicken, um "ihre sexuellen Wünsche zu wecken oder zu befriedigen", wie es in den Akten heißt.

Der Austausch fand im Laufe von zwei Nächten statt, während beide zu Hause waren, heißt es in den Unterlagen. Barnes wurde der sexuellen Unzucht mit einem Kind, der Herstellung, Leitung oder Förderung einer sexuellen Darbietung durch ein Kind, der rechtswidrigen Verwendung eines Kommunikationsgeräts und der Computer-Kinderpornografie angeklagt.