Lignano: Renovierung von Touristenattraktion kostete 400.000 Euro

'Pontile a Mare' lautet der Name der Touristenattraktion in Lignano. Dabei handelt es sich um einen Steg, der ins Meer hineinragt. Die Kosten für die Renovierung sind jedoch erheblich.

Im Adria-Badeort startet die Saison in Kürze. Rund um Ostern wird der erste Ansturm in den Badeorten erwartet. In Lignano soll nun eine Touristenattraktion dazukommen, so soll am Samstag ein Steg in Lignano, der in das Meer führt, feierlich eingeweiht werden. Seit 1958 gibt es da Wahrzeichen bereits, nach 2 Monaten Bauarbeiten und 400.000 Euro ärmer soll der Steg jetzt in neuem Glanz erstrahlen.

Giorgio Ardito, Präsident der Lignano Pineta SpA ist über die Renovierung erfreut. So habe der blaue Farbton schnell durch der Sand einen gelben Anstrich bekommen. Auch hielt der Neuanstrich dann nur die Hälfte der Badesaison. Aufgrund von Unwettern und anderen Naturphänomenen musste der Steg bereits zweimal renoviert werden. Einmal vor 20 Jahren und einmal vor 10 Jahren.

Die 58 Meter Steglänge sind nun aber fertiggestellt und sollen für alle Strandbesucher per barfuß zu betreten sein. Dafür sollen die Glasfaserpaneele sorgen. Ein Leichtgewicht ist die Konstruktion nicht, sie kommt auf 16 Tonnen.