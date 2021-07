Verstappen bereit für Double

Vor 20.000 Holländern auf den Tribünen jagt Max Verstappen das Heim-Double. Im Qualifying geht es um eine gute Ausgangsposition.

Einen Vorgeschmack auf das, was uns am Qualifying-Samstag (ab 15 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) und erst recht im GP von Österreich erwartet, gab’s im Training. „So viele Fans aus Holland“, blickte Verstappen begeistert Richtung Tribüne, wo seine (getesteten) Landsleute ohne Masken feiern dürfen. „Die Atmosphäre ist großartig.“

Sieg und auf 18 Punkte Vorsprung ausgebaute WM-Führung durfte Verstappen übrigens letzten Sonntag nur mit der Red-Bull-Crew feiern. Das wird auch nach den Lockerungen so bleiben. Teams müssen streng in ihren Blasen bleiben.

Spannung versprechen Training und Wetterprognose. Verstappen war am Freitag Vormittag Erster und deutlich schneller als letzte Woche am Freitag. Wie von Mastermind Marko angekündigt, funktionieren die neuen, weicheren Reifen von Pirelli noch besser am Red-Bull-Boliden.

Am Nachmittag drehte Mercedes auf: Titelverteidiger Lewis Hamilton fuhr Tagesbestzeit vor Valtteri Bottas und Verstappen, ehe es zu tröpfeln begann. Die vier sieglosen Silberpfeile hoffen, möglicher Regen könnte ihnen zusätzlich in die Karten spielen.

Hirscher, Thiem und weitere Red-Bull-VIP-Gäste

Die Bullen planen die nächste Party – fürs Rennen haben sich u. a. VIP-Gäste wie Dominic Thiem, Franco Foda und Marcel Hirscher angesagt. Der Skistar hat sich von Marko Insiderwissen geholt.