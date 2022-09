Der Stalker fordert die Twitch-Streamerin Wolfabelle dazu auf, ihr einen sexuellen Gefallen zu machen.

Twitch-Streamerin Wolfabelle hat kürzlich enthüllt, dass sie von einem Stalker bedroht und erpresst wird.

2019 begann Wolfabelle ihre Karriere mit dem Twitch-Streaming und wurde über nach berühmt, als sie anfing Grand Theft Auto 5-Videos zu posten. In einem Stream, der erst kürzlich erschien, verriet sie, dass sie sich in einer "beängstigenden und stressigen" Situation befand, in der sie Drohungen von einem Stalker erhielt.

Laut dem Bericht der "metro.co.uk" ist es nicht ungewöhnlich, dass Streamer, die immer mehr Follower erhalten, manchmal extreme Zuschauerreaktionen auslösen oder unerwünschte Aufmerksamkeit bekommen.

Im Fall von Wolfabelle droht ihr Stalker damit, ihre Adresse preiszugeben , wenn sie seinen sexuellen Forderungen nicht nachkomme.

"Natürlich werde ich dem in einer Million Jahren nicht nachgeben, aber sie kennen meine Adresse und haben mir ein Bild meiner Wohnung geschickt, und das ist natürlich eine große Bedrohung für die Privatsphäre", erzählt die Streamerin.

Während ihres Streams teilte Wolfabelle den Zuschauern mit, dass sie den Vorfall bei der Polizei gemeldet hat und sie die Polizei über den Fortgang der Situation auf dem Laufenden hält.