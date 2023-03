Mädchen (13) auf Fake-Party gelockt und stundenlang gefoltert und angezündet

Ein 13-jähriges Mädchen wurde von drei Mädchen grausam gefoltert, nachdem sie zu einer Fake-Party eingeladen worden war.

Das Mädchen wurde angeblich gefesselt, angezündet und mit Füßen getreten, außerdem wurden Flaschen über ihrem Gesicht zerschlagen und Messer nach ihr geworfen. Die grausame Tortur fand am 11. März in der Kleinstadt Tewantin in Australien statt.

© Instagram

Nach Angaben der Mutter des Mädchens hatten sich die drei anderen Mädchen zwei Wochen vor dem Angriff mit ihr angefreundet, bevor sie sie zu einer "Party" in einem ihrer Häuser einluden. Als das Mädchen jedoch dort ankam, wurde es von den Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren über fünf Stunden lang misshandelt. Anschließend wurde sie eine Woche lang im Krankenhaus behandelt.

© Instagram

"Ihr Gesicht war so geschwollen, dass man sie nicht mehr erkennen konnte. Es sah aus, als würde ihr Kopf explodieren", sagte die Mutter des Mädchens der australischen Courier Mail. Die Angreifer sollen sie nach der Folterung geduscht haben, bevor sie das Mädchen zwangen, ihr eigenes Blut aufzuwischen.

"Sie wurde ins Knie gestochen, die Sehne wurde nur knapp verfehlt, aber sie hat auch ein gebrochenes Handgelenk", so die Mutter.