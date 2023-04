Mädchen vergewaltigt Hund und filmt die abscheuliche Tat

Eine Frau wurde verhaftet, weil sie Sex mit einem Hund hatte und "extrem anschauliche" Videos in ihren sozialen Medien veröffentlichte.

Denise Frazier, 19, wurde verhaftet, nachdem ein extrem "anschauliches" Video von ihr aufgetaucht war, das sie beim Sex mit einem Hund zeigt. Das Video ist so abscheulich, dass die Polizei nicht in der Lage ist, das Material zu veröffentlichen. Denise Frazier, 19, wurde vom Jones County Sheriff's Department (JCSD) in Mississippi festgenommen, teilte die Polizei mit.

Ein langjähriger Polizist, der die abscheulichen Videos gesehen hat, sagte, es sei einer der "verstörendsten Fälle", die er je gesehen habe. Der Teenager stellte Inhalte online, die sie bei sexuellen Handlungen mit einem männlichen Hund zeigten, berichtete das Büro des Sheriffs. Die Polizei teilte mit, dass sie eine Beschwerde eines besorgten Anwohners über ein grafisches Video erhalten habe, das in den sozialen Medien veröffentlicht worden sei.

Frazier aus der Norton Road in Myrick wurde angeklagt, "unnatürlichen Geschlechtsverkehr" mit dem Hund gehabt zu haben und außerdem schwere Tierquälerei begangen zu haben.