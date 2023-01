Männer verbringen im Jahr 7 Stunden freiwillig am Klo, 'um Ruhe zu haben'

In der Studie gab ein Drittel der befragten Männer zu, das Badezimmer als Fluchtweg zu nutzen, 'wenn die andere Hälfte sie 'nervt' und um den Kindern aus dem Weg zu gehen'.

In einer kürzlich wieder aufgetauchten Studie aus dem Jahr 2018, die von den selbsternannten "Badezimmerexperten" Pebble Grey in Auftrag gegeben wurde, fanden die Ergebnisse einer Umfrage unter 1.000 Männern heraus, dass sie im Durchschnitt sieben Stunden pro Jahr im Badezimmer verbringen, um sich vor ihrer Familie zu verstecken, so die britische Zeitung The Independent.

"Wir alle brauchen ein wenig Zeit für uns - um Bilanz zu ziehen oder ganz abzuschalten", so Helena Linsky, Inhaberin und Geschäftsführerin von Pebble Grey. "Und das Badezimmer scheint der bevorzugte Ort für diese Momente zu sein. Die Ergebnisse zeigen auch, dass 25 Prozent der Männer nicht wüssten, wie sie den Stress zu Hause ohne den Gang ins Bad bewältigen könnten, und 23 Prozent bezeichnen das Bad als ihren "sicheren Ort".

"Es ist ein Zufluchtsort, ein Ort, an dem wir uns von der Außenwelt abkapseln können, wenn auch nur vorübergehend", fügte Linsky hinzu. Ein Drittel der befragten Männer gab zu, das Badezimmer als Rückzugsort für eine "ruhige Zeit" zu nutzen und, wie es in der Studie heißt, "wenn die andere Hälfte 'nörgelt' und um den Kindern aus dem Weg zu gehen."