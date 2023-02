Mann aß Chicken Curry: Kurz darauf war er gelähmt

Ein zweifacher Familienvater hat enthüllt, dass er nach dem Verzehr eines Chicken Bhunas fast gestorben wäre. Eine seltene Krankheit machte ihn zu schaffen.

David Miller, 43, aß sein übliches Chicken Bhuna Curry in seinem indischen Lieblingsimbiss in London. Später erkrankte er jedoch an einer schweren Lebensmittelvergiftung und entwickelte eine Autoimmunkrankheit, die dazu führte, dass er seine Gliedmaßen nicht mehr benutzen konnte.

Der Internetunternehmer, der jetzt in Welbourn in Lincolnshire lebt, konnte nicht mehr richtig atmen, gehen und sehen. Dann litt er zwei Monate lang unter einer Magenverstimmung, und ein paar Monate später begann es in seinen Händen und Füßen zu kribbeln.

© SWNS

Dies führte zu einer fast vollständigen Lähmung, so dass er mehrere Monate im Krankenhaus verbringen musste und einen Rollstuhl benötigte, um sich fortzubewegen. Er sagte: "Es war ziemlich beängstigend. Natürlich sind wir nicht mehr in dieses Restaurant zurückgekehrt. Es ging steil bergab - von einem Kribbeln und Stechen in Händen und Füßen war ich eine Woche später auf einen Rollstuhl angewiesen, um ins Krankenhaus zu kommen."

Bei Miller wurde schließlich das Guillain-Barre-Syndrom diagnostiziert, eine Erkrankung, die durch ein schwaches Immunsystem verursacht wird und zu lebenslangen Problemen führen kann.

© SWNS

Nachdem er 2016 zum ersten Mal erkrankt war, glaubt er, dass seine Probleme von der Lebensmittelvergiftung herrühren, die er sich vermutlich durch das Curry zugezogen hatte und die eine Woche andauerte und zu einer schmerzhaften Gastroenteritis führte, die zwei Monate andauerte.