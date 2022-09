Mann behauptet, Sohn von Camilla und Charles zu sein

Simon Dorante-Day (56) fordert nach der Ernennung von William zum Prinz of Wales, einen DNA-Test.

Schon lange behauptet Simon Dorante-Day (56) der gemeinsame Sohn von Camilla Parker Bowles und und dem frischgebackenen König Charles III. zu sein. Nun fordert er einen DNA-Test, um seine Aussage zu beweisen. Denn er ist der Meinung: "William als Prince of Wales ist ein Tritt ins Gesicht."

Dorante-Day sehe keinen Grund, warum sich das Königspaar weigern sollte einen DNA-Test zu machen. Dieser würde endlich seine Verwandtschaft zu der Royal Family zu beweisen. Um an sein Ziel zu kommen, würde er sich auch nicht scheuen vor Gericht zu ziehen.

"Es ist schwer, die Ernennung von William zum Prince of Wales durch Charles nicht als einen Schlag ins Gesicht zu empfinden", sagt er gegenüber 7news.com.au.

"Ich möchte nicht so empfinden, aber ich tue es. Ich denke einfach, das Mindeste, was Charles tun kann, ist, mir eine Antwort zu geben - mich anzuerkennen. Wenn du nicht mein Vater bist, dann beweise, dass du es nicht bist."