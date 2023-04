Mann gibt 2 Millionen pro Jahr aus, um biologisches Alter zu reduzieren

Ein Mann, der die unglaubliche Summe von 2 Millionen Dollar ausgegeben hat, um die Jahre zurückzudrehen, hat die spezielle Maschine enthüllt, mit der er in nur 30 Minuten "20.000 Sit-Ups" macht.

Bryan Johnson, 45, hat sich auf ein intensives - und teures - experimentelles medizinisches Programm eingelassen mit dem Ziel, sein Alter umzukehren. Johnson behauptet, dass er durch das Programm, das er Project Blueprint genannt hat, die Lungenkapazität und Fitness eines 18-Jährigen erlangt hat.

Johnson arbeitete mit einem Team von 30 Ärzten zusammen, die jeden Teil seines Körpers und sein Fitnessniveau genau überwachten, um die Uhr zurückzudrehen. Der Plan sieht vor, dass Johnson jeden Tag mindestens eine Stunde lang trainiert, darunter drei hochintensive Trainingseinheiten pro Woche.

© _bryan_johnson_/TikTok

Ein Teil seiner Trainingsroutine besteht aus einer Maschine, die 20.000 Sit-Ups in 30 Minutemn simuliert. In dem Clip erklärt Johnson: "Es fühlt sich an, als würde man den ganzen Bauch herausziehen. Es ist, als würde man ihn herausreißen." Sein Schlafrhythmus sieht vor, dass er sich jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen geht, nachdem er zwei Stunden lang eine spezielle Blaulichtbrille getragen hat.

Laut Bloomberg muss sich Johnson jeden Monat zahlreichen medizinischen Eingriffen unterziehen, von denen einige "ziemlich extrem und schmerzhaft" sein sollen, so das Blatt.

"Wenn ich mit meinem Weltklasse-Team von Ärzten, Forschern und Klinikern in der Lage bin, mein gemessenes biologisches Alter um 1,01 Jahre für jedes Jahr, das vergeht, umzukehren, ist das der Beweis dafür, dass wir die erste Stufe der Fluchtgeschwindigkeit des Alterns erreicht haben, bei der die Lebenserwartung schneller steigt als die vergehende Zeit", schrieb er.