Im Taylor Lake in Largo, Florida wurde der zerstückelte Körper des 46- jährigen Sean Thomas McGuinness aufgefunden. Der Mann ging öfter in den See, um nach Bällen und Schläger des benachbarten Golfplatzes zu suchen und diese weiterzuverkaufen - trotz der Alligatoren, die dort leben.

Nach Angaben eines Bekannten war er sich darüber im Klaren, dass im Taylor Lake zahlreiche Alligatoren lebten. Trotz aufgestellten Schildern mit Warnhinweisen ging er regelmäßig in das Gewässer, McGuinness verdiente seinen Unterhalt nämlich mit dem Weiterverkauf von gefundenen Golfutensilien. Am 31. Mai wurden seine toten Überreste im Taylor Lake gefunden - drei Gliedmaßen waren von seinem Körper abgetrennt. Nach seinem Tod wurden zwei der im See lebenden Alligatoren eingeschläfert.