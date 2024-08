Türkis-blaues Duell startet offiziell am 7. September

Herbert Kickl bei FPÖ-Wahlkampfauftakt in Graz & alte Haider-Slogans, Nehammer in Niederösterreich

Die Strategie. Zwei Monate vor der Nationalratswahl bekommt man noch reichlich wenig von einem echten Wahlkampf mit.

Hinter den Kulissen sind zwar alle Parteien bereits damit beschäftigt und tingeln teilweise auch bereits durch die Lande, aber im Hochsommer wolle man die Menschen nicht "mit Wahlkampf belästigen", sagt ein Stratege. Das soll sich in den kommenden Tagen und Wochen schrittweise radikal ändern:

Nach dem 15. August - dem Feiertag - soll langsam mit wahrnehmbarem Wahlkampf begonnen werden.

Richtig losgehen, so sagt es etwa die ÖVP, solle das Rennen um Platz eins aber erst "Ende August". Konkret wollen Türkis und Blau den Intensivwahlkampf -die Blauen befinden sich ohnehin schon alle im Dauerwahlkampf -erst nach Schulstart beginnen.

Fernduell nach Schulstart Kickl/Nehammer

Auftakt. Die Blauen planen ihren Wahlkampfauftakt mit Herbert Kickl am 7. September in Graz. Dort sollen rund 3.000 Gäste das "Projekt Ballhausplatz" der Blauen einläuten. Diese "kurzen drei Wochen Intensivwahlkampf" war bereits unter Jörg Haider in der FPÖ Usus. Apropos: Auch die Wahlkampfslogans wurden vom früheren Boss Kickls übernommen. Statt "einfach ehrlich, einfach Jörg" - einem 30 Jahre alten FPÖ-Plakatslogan -heißt es jetzt eben "einfach ehrlich, einfach Herbert".

Selbst in der FPÖ wundert man sich über diese Fantasielosigkeit. Aber: Die meisten FPÖ-Strategen glauben, dass sie die Nationalratswahl klar gewinnen würden. Sie selbst scheinen sich intern bei 30 Prozent einzustufen. Der Intensivwahlkampf soll hart, laut und aggressiv werden, um FPÖ-Wähler für die Nationalratswahl am 29. September zu mobilisieren.

Drei Wochen, um das Kanzleramt zu verteidigen, ist auch der Plan der ÖVP von Karl Nehammer. Auch die Schwarz-Türkisen sind seit der EU-Wahl -am 9. Juni lag die ÖVP nicht einmal einen Prozentpunkt hinter der FPÖ -optimistisch, dass sie den Platz eins behalten könnten.

Manche Meinungsforscher sehen die Chancen der ÖVP tatsächlich als intakt an. In den eigenen Umfragen -die ÖVP hat wie immer Franz Sommer beauftragt -liege die Kanzlerpartei mit 25 Prozent nur knapp hinter der Kickl-Partei, die bei 26 Prozent liegen würde, berichten ÖVP-Strategen knapp acht Wochen vor der Nationalratswahl.

ÖVP: Wahlkampfauftakt geplant

Auch die ÖVP plant offenbar just für den 7. September -also am Tag der Blauen - ihren Wahlkampfauftakt, möglicherweise in Niederösterreich.

Für die ÖVP ist es freilich extrem wichtig, sich im schwarzen Kern-Bundesland - dort sind die meisten Wahlberechtigten -als Nummer eins zu behaupten. Ebenfalls einen Schwerpunkt wird die ÖVP freilich auf Oberösterreich und die Steiermark legen. Nehammer glaubt so am Ende doch knapp vor Kickl liegen zu können.

Dass Kickl seinen Auftakt in Graz macht, hat einerseits mit der steirischen Landtagswahl im November, andererseits aber auch mit der Popularität von Mario Kunasek in der FPÖ zu tun.

TV-Duelle. Fern-Duelle zwischen Nehammer und Kickl dürfte es ab 7. September einige geben. Ob sich der Kanzler und der FPÖ-Chef auch zu mehreren TV-Duellen in TV-Stationen setzen, scheint noch offen zu sein. Offenbar fürchten beide Seiten in diesen Situationen Fehler zu machen.

Als "Erklärung" würde aber das populäre "wir wollen lieber unter den Leuten sein" herhalten müssen. Diese entscheiden dann bekanntlich am 29. September, wer das Duell wirklich gewinnt.