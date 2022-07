Mann kann wegen Schinkenbrötchen nicht aufhören zu furzen

Tyrone Prades behauptet, er sei nach dem Verzehr eines Schinkensandwichs auf dem Weihnachtsmarkt in Birmingham fünf Wochen lang mit Salmonellen bettlägerig gewesen und habe seitdem unkontrollierbare Blähungen.

Alles begann im Dezember 2017, als der Vater Tyrone Prades mit seinen Kindern einen Weihnachtsmarkt in Birmingham besuchte. Bei einem Imbissstand verköstigte der Mann sich und seinen Kindern. Doch bereits kurz danach begann die Odyssee, die vor Gericht endete.



Seine Anwälte erklärten vor dem High Court, dass er innerhalb weniger Stunden nach dem Verzehr des Sandwichs Magenkrämpfe, Fieber, Erbrechen und Durchfall erlitt. Er behauptet, fünf Wochen lang mit Salmonellen bettlägerig gewesen zu sein. Die Anwälte fügten hinzu, dass Prades seitdem regelmäßig unter unkontrollierbaren Blähungen leide, die ihn in der Öffentlichkeit in Verlegenheit brächten und ihn nachts aufweckten.



Andere Kunden, die auf dem Markt Lebensmittel kauften, sollen ebenfalls erkrankt sein, so der Anwalt. Der Besitzer des Standes räumte ein, dass auf einer Probe E. coli, aber keine Salmonellen gefunden wurden. Vor Gericht will der Mann nun einen Schadensersatz von mindestens 200.000 € für seine andauernden Blähungen erhalten. Prades Anwälte sind zuversichtlich, noch mehr Geld für ihren Mandanten zu ergattern.