Ein griechischer Mönch starb im Alter von 82 Jahren. Sein ganzes Leben über sah er keine Frau.

Der griechisch-orthodoxe Mönch Mihailo Tolotos lebte sein ganzes Leben lang, 82 Jahre lang, ohne jemals eine Frau gesehen zu haben. Grund dafür war die strenge Regel des Klosters, in dem er auf dem Berg Athos lebte und das Frauen den Zutritt verbot.



Man nimmt an, dass Tolotos irgendwann im Jahr 1856 geboren wurde, doch kurz nach seiner Geburt verstarb seine Mutter und ließ Tolotos als Waise zurück. Das Neugeborene wurde von orthodoxen Mönchen in einem Kloster auf dem Berg Athos in Griechenland adoptiert und dort von Mönchen aufgezogen, die im Kloster lebten.



Als er heranwuchs, lebte Tolotos nach den strengen Regeln, die in diesem Gebiet galten, darunter die, dass Frauen nicht erlaubt waren. Diese Regel galt schon vor Hunderten von Jahren und hat sich bis heute gehalten. Im Laufe seines jahrzehntelangen Lebens soll Tolotos den Berg Athos jedoch nie verlassen haben. Er erfuhr von Gleichaltrigen und durch Beschreibungen in Büchern von der Existenz von Frauen, aber er sah nie eine im wirklichen Leben.



Im Jahr 1938 starb Tolotos im Alter von 82 Jahren.