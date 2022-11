Mann nach Partynächten nackt am Strand: Er kann sich an nichts erinnern

Der 30-Jährige lehnte Hilfe ab, als er nackt am Strand spazieren ging und dabei Fußballlieder sang.

Ein völlig desorientierter Mann sorgte in Thailand für Aufsehen. Ein 30-jähriger Brite wurde nach mehreren „nächtlichen Geburtstagsgelage“ nackt und Fußballlieder singend an einem Strand gefunden. Der Mann sagte den eintreffenden Polizisten, er wolle sich "mit Gott treffen". Zunächst fanden heimische Fischer den Mann, der sich nach Angaben kaum über Wasser halten konnte.

© ViralPress ×

Die Polizei forderte den Mann auf, wieder in sein Hotel zu gehen. Das Angebot lehnte der britische Partytourist aber ab. Ein Schaulustiger, der in der Nähe des Strandes wohnt, sagte: "Ich hörte, wie die Touristen schrien und Lieder am Strand sangen. Es war wie Fußballlieder. Ich nahm einfach an, dass er betrunken war, also ging ich nicht in seine Nähe."

Ein Drogentest bei dem Mann fiel negativ aus. Er erhielt eine Geldstrafe wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, darf aber nach Beendigung seines Urlaubs in das Vereinigte Königreich zurückkehren. In seinem Hotelzimmer wurde Marihuana gefunden. Dafür droht dem Mann aber keine Strafe, in Thailand wurde Marihuana vor kurzem legalisiert.