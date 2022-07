Luz Raquel Padilla erlag in der Nähe ihres Hauses in Zapopan, Jalisco, Mexiko, ihren Verletzungen, nachdem sie von ihrem Ex-Freund mit Alkohol übergossen und angezündet worden war.

Die Mutter eines schwer autistischen Kindes bat nur wenige Tage, bevor sie mit Alkohol übergossen und angezündet wurde, um Polizeischutz. Angeblich wollte eine Gruppe, die von ihrem Ex-Freund angeführt wird, sie aufsuchen und töten. Schutz gab es keinen, die behielt aber leider dennoch recht.

"Ich werde dich bei lebendigem Leibe verbrennen", lautete die abschreckende Drohung in spanischer Sprache, aber die Behörden unternahmen trotzdem nichts. Die Beamten hielten die "Drohungen von Dritten" nicht für ausreichend, um Luz in ein spezielles Schutzprogramm aufzunehmen. "Du wirst sterben Machorra" und "Du wirst sterben Luz" wurden ebenfalls an die Wände geschmiert. Die besorgte Mutter wandte sich an die sozialen Medien, um die Leute anzuprangern, die sie bedrohten.

© Fabiola Anaya

Eine der Botschaften, die Luz online teilte, lautete: "Wann muss ich schon in der Angst leben, dass meiner Familie etwas zustoßen könnte, und mein Angreifer läuft immer noch in der Stadt herum, mit der Gefahr, weiterhin Schaden anzurichten." Berichten zufolge stritt die Mutter immer wieder mit dem Ex-Freund, da das Kind "zu laut sei", und "laute Musik spiele".



Die mexikanische Zeitung Excelsior berichtete, dass der Angreifer ebenfalls bei dem Angriff ums Leben kam. Luz Raquel war die Mutter und Betreuerin eines 11-jährigen Jungen, bei dem schwerer Autismus diagnostiziert wurde und der rund um die Uhr betreut werden musste.