Mann will Stier verhöhnen: Dessen Rache schmerzt

Ein Mann wurde auf der Straße von einem Stier zertrampelt, nachdem er ihn vor den Augen von Schaulustigen verspottet hatte.

Ein Video, welches einen Mann zeigt, der einen Stier verhöhnen will, geht in den sozialen Medien viral. Der Mann ist zu sehen, wie er seinen Arm neben dem Horn des Stiers anhebt, bevor das Tier abrupt aufspringt und den Mann zu Boden wirft. Der Stier trat dann auf den Kiefer und den Unterleib des Mannes, bevor er davonlief. Der Mann musste diese Verhöhnungsversuch teuer bezahlen.

Während Tiermissbrauch in Spanien illegal ist, sind Stier- und Hahnenkämpfe erlaubt, da sie laut einem Gerichtsurteil zum "nationalen Erbe" Spaniens gehören. Auch in anderen Ländern sind Stierkämpfe noch Tradition, jedoch mehrt sich der Widerstand dagegen. In Mexiko wurden im Frühjahr mehrere Stierkämpfe durch einstweilige Verfügungen gestoppt, in Kolumbien setzen sich führende Politiker für das Ende der blutigen Spiele ein.

Laut einer Online-Umfrage von Ipsos MORI sind lediglich 19 % der Spanier für eine Fortführung der Stierkämpfe im eigenen Land.