Mathe-Lehrerin bombardiert Schüler mit eindeutigen SMS

Die Mathe-Lehrerin Danielle Medellin (24) schickte ihrem Schüler rund 6000 Nachrichten.

Immer wieder wird von Lehrerinnen berichtet, die ihre Grenzen überschreiten und ihre Schüler sexuell attraktiv finden. So wie Danielle Medellin. Sie war 24, als ihr unangemessenes Verhalten an einer staatlichen Schule in New York City aufflog. Laut einem Bericht soll die Lehrerin fast 6000 Nachrichten mit eindeutigem Inhalt an ihren Schüler geschickt haben.

Nachdem Untersuchungen eingeleitet wurden, trat die Mathe-Lehrerin selbst zurück. In letzter Zeit häufen sich solche Meldungen. So berichtete der Daily Star kürzlich von einer Lehrerin in New York City, die männlichen Schülern Fotos von ihrer Vagina gezeigt hatte und sie aufforderte ihren Hintern zu lecken.

Eine Lehrerin, die auch an der Schule wie Danielle Medellin arbeitete, gestand 2018 eine sexuelle Beziehung zu einem Schüler zu haben. Die damals 33-Jährige trat danach zurück.