Mega-Ausfall bei Amazon ließ sogar Smart-Betten überhitzen

Ein technisches Problem bei Amazon Web Services (AWS) hatte am Montag (Ortszeit USA) überraschende Folgen: Neben großen Online-Diensten wie Reddit, Snapchat, HBO Max und Canva waren auch smarte Betten des US-Unternehmens Eight Sleep betroffen.

Einige dieser Hightech-Matratzen heizten plötzlich stark auf – andere blieben in einer aufrechten Liegeposition stecken.

Wenn das Bett überhitzt

Viele Nutzer meldeten, dass ihre „Eight Sleep Pod 5 Ultra“-Betten (Preis rund 5.049 US-Dollar, umgerechnet etwa 4.700 Euro) nicht mehr reagierten. Die Betten verfügen über Heiz- und Kühlfunktionen sowie eine verstellbare Neigung, um Rückenschmerzen oder Schnarchen zu lindern. Durch die Störung konnten jedoch weder Temperatur noch Position verändert werden – was für einige eine unruhige Nacht bedeutete.

Auf Plattformen wie X (ehemals Twitter) berichteten betroffene Personen, dass die Betten plötzlich sehr warm wurden, ohne dass sich die Temperatur senken ließ. Andere klagten, ihre Matratze sei in einer aufgerichteten Lage „eingefroren“.

Reaktion des Unternehmens

Matteo Franceschetti, der Geschäftsführer von Eight Sleep, entschuldigte sich öffentlich für die Panne. In einem Beitrag auf X schrieb er, dass der Ausfall die Schlafqualität vieler Kundinnen und Kunden beeinträchtigt habe. Man arbeite bereits daran, die Systeme besser gegen solche Ausfälle abzusichern. Laut dem Unternehmen waren alle Funktionen der Betten bis Montagabend, 22 Uhr (Ortszeit USA) wieder vollständig hergestellt.

Breite Auswirkungen des AWS-Ausfalls

Der Ausfall von Amazon Web Services, einem der größten Cloud-Dienste der Welt, hatte weltweit Folgen. Zahlreiche Webseiten und Apps – darunter Venmo, Roku, Reddit, HBO Max, Canva und Roblox – waren zeitweise nicht erreichbar oder nur eingeschränkt nutzbar. Der Vorfall zeigt, wie stark viele technische Geräte und Dienste mittlerweile von zentralen Cloud-Systemen abhängen – selbst im Schlafzimmer.