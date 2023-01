Mega-Schadensersatz: Flo Rida gewinnt Gerichtsverhandlung gegen Energy-Giganten

Der "Right Round"-Rapper beschuldigte die Marke, ihren Vertrag mit ihm gebrochen zu haben, und bekam nun 82,6 Millionen Dollar zugesprochen. Laut Associated Press behauptete der Hip-Hop-Künstler Celsius habe "versucht, Geld vor ihm zu verstecken". In einer Erklärung gegenüber der Zeitung sagte der 43-Jährige: "Im Grunde habe ich bei der Gründung dieses Unternehmens geholfen, und alles, was wir suchten, waren vertrauenswürdige Leute, die sich wie eine Familie verhielten. Und dann, als es um den Erfolg von heute ging, haben sie mich einfach vergessen."

Rapper #FloRida was awarded over $82 million on Wednesday in his legal battle against the Celsius energy drink company over a botched endorsement deal. A Florida jury sided with the rapper, who claimed Celsius breached the agreement and did not fulfill their end of the deal. pic.twitter.com/4QjjcuH7ac