Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten leider nur noch den Tod der Frau bestätigen.

Der fürchterliche Vorfall ereignete sich in einem Haus in Vauxhall, wo fünf amerikanische Bulldoggen leben. Laut Nachbarn waren mindestens zwei Tiere an dem Angriff beteiligt gewesen. Die 63-Jährige wurde von den Hunden zu Tode gebissen.

Die Tiere wurden nach der Attacke beschlagnahmt und getötet. Gegen den 31-jährigen Besitzer wurde ein Verfahren eingeleitet, der Mann wurde bereits verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, Hunde, die zu gefährlich sind, zu besitzen.

Die Angehörigen der 63-Jährigen wurden informiert. Zur Klärung der genauen Todesumstände wurde eine Obduktion durchgeführt.