Mini-Version: Bekannte Brauerei kreiert das kleinste Bier der Welt

Kaum größer als eine Büroklammer und kaum einen Milliliter fassend: Carlsberg hat das kleinste Bier der Welt geschaffen.

Die Flasche misst nur zwölf Millimeter und enthält gerade einmal 0,05 Milliliter alkoholfreies Bier. Auf den ersten Blick wirkt das winzige Getränk fast wie ein Spielzeug, doch dahinter steckt eine klare Botschaft.

Carlsberg setzt mit der Miniaturversion ein Zeichen für bewussten Konsum. © Carlsberg

Ein kleiner Beitrag für verantwortungsvollen Konsum

Auf Instagram zeigte das dänische Brauunternehmen Bilder der Miniaturflasche neben der üblichen 0,33-Liter-Flasche (etwa 330 Milliliter). Die Winzflasche wirkt winzig, enthält aber keine echte Trinkmenge – ein „Schluck“ ist damit nicht möglich.

Carlsberg nutzt diese Aktion, um auf den bewussten Umgang mit Alkohol aufmerksam zu machen. Bereits seit 20 Jahren produziert das Unternehmen alkoholfreie Biere, deren Nachfrage in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Mit der Mini-Version soll das Thema in kurzer, auffälliger Form ins Gespräch gebracht werden.

Die Wahrheit über „gesundes Bier“

Immer wieder hört man den Satz: „Ein Bier am Tag ist gut für Körper und Geist.“ Solche Aussagen gelten als Mythen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellt klar: Es gibt keine Menge an Alkohol, die als völlig unbedenklich für den Menschen gilt. Alkohol kann Entzündungen im Körper fördern, die Fettverbrennung hemmen und langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen – sowohl psychisch als auch körperlich. Dazu zählen unter anderem Krebserkrankungen oder Schäden an Organen. Auch kleine Mengen haben also Auswirkungen.

Das alkoholfreie Sortiment von Carlsberg zeigt, dass Biergenuss auch ohne Alkohol möglich ist. Für viele Menschen ist es eine Möglichkeit, das Getränk zu genießen, ohne gesundheitliche Risiken einzugehen. Die Miniaturflasche ist dabei mehr Symbol als echtes Produkt: Sie steht für den Trend zu bewussterem Konsum und dafür, dass Genuss nicht immer mit Alkohol verbunden sein muss.