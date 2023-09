Mit diesem sexy Fan stimmt etwas nicht

„Go Dolphins“ schriebt Hailey Lopez auf Twitter und postete dazu ein Foto aus dem Hard Rock Stadium in Miami, auf dem sie ein tief ausgeschnittenes Kleid trägt. Das sexy Posting sorgt in den sozialen Medien seit Tagen für Wirbel, mehr als 100.000 User haben es bereits geliked.

Der Grund für den Hype ist kurios. Bei Hailey Lopez handelt es sich um keine reale Person, sondern um einen KI-Fake, der Charakter wurde also durch „Künstliche Intelligenz“ generiert. Andere Fotos auf Twitter zeigen dies recht deutlich.

