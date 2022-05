Mit diesem Trick sollen Regierungen das Wetter kontrollieren

Verschwörungstheoretiker verbreiteten auf den sozialen Medien ihre Theorien, nachdem eine seltsame Störung in einer Wetterüberwachungs-App aufgetaucht war. Die User behaupten, Regierungen würden das Wetter kontrollieren.

Konkret geht es um ein Wetterradar-Bild der australischen Stadt Bairnsdale. Es soll sich um einen Ring aus Regen handeln, der laut Verschwörungstheoretikern von Menschenhand gemacht sein soll. Viele Nutzer behaupteten, die seltsame Wettersensation sei von einer Organisation namens HAARP verursacht worden.

Das High-Frequency Active Auroral Research Programme (HAARP) ist ein wissenschaftliches Projekt, das die Erdatmosphäre mithilfe einer Reihe von komplexen Satelliten und Antennen untersucht. Nutzer sozialer Medien vermuteten schnell, dass sie hinter dem seltsamen Phänomen steckten und dass ihre Antennen sogar unsere Gedanken verändern könnten.

© Twitter

Im Jahr 2021 wurde ein Climate-Feedback-Bericht veröffentlicht, in dem versucht wurde, Verschwörungstheorien über die HAARP-Anlage und ihre angebliche Fähigkeit, das Wetter zu manipulieren, Naturkatastrophen zu verursachen und sogar das menschliche Denken zu beeinflussen, zu widerlegen.

"Die Anlage ist ein Hochfrequenzsender (Kurzwellenradio) und sendet keine niederfrequenten Schwingungen", heißt es in dem Bericht. HAARP analysiert physikalische Phänomene im obersten Teil der Atmosphäre (der sogenannten Ionosphäre), indem es die kleinen Erwärmungseffekte untersucht, die der Sender dort erzeugt und die nur wenige Sekunden andauern. Daher kann es die menschlichen Denkprozesse oder Bewegungen in keiner Weise beeinflussen," so der Bericht abschließend.

HAARP selbst behauptet jedoch, dass es sich um ein rein wissenschaftliches Projekt handelt.