Mit diesen Tricks sparen Sie beim Shopping

Oft kauft man schnell Dinge, die man vielleicht gar nicht braucht. Mit ein paar Regeln, kann man sich selbst von unnötigen Ausgaben schützen.

Ein teures T-Shirt, das nach dem Kauf ungetragen im hintersten Winkel des Kastens verschwindet oder ein Paar Schuhe, die im Laden noch so schick aussahen und jetzt vergeblich darauf warten jemals getragen zu werden. Jeder Mensch macht Fehlkäufe, was aber nicht sein muss, wenn man sich an ein paar Grundregeln hält.

Die 1-Euro-Regel

Das teure T-Shirt hätte mach sich mit dieser Regel leicht sparen können. Wenn diese beispielsweise 100 Euro gekostet hat, muss man sich vor dem Bezahlen nur fragen, ob man dieses auch 100 Mal tragen würden. So wird das Tragen des Kleidungsstücks auf 1 Euro pro Tag heruntergebrochen. Wenn man diese Frage mit "Nein" beantwortet, sollte man das Shirt wieder zurücklegen und das Geld sparen.

Der 5-Euro-Trick

Wann immer man einen 5-Euro-Schein in der Tasche hat, legt man diesen beiseite. 5 Euro mehr oder weniger beeinflussen kaum das Börserl und können somit gespart werden. Macht man das über einen längeren Zeitraum, vermehrt sich das Ersparte fast nebenbei. Alternativ kann man den Trick auch mit Kleingeld in der Geldbörse machen und diese daheim ins Sparschwein geben, was den Vorteil hat, dass auch der Börserl leichter wird.