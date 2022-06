Möwe klaut Lebensmittel im Wert von 300€

Das Tier wurde von einer Kamera auf frischer Tat gefilmt. Am liebsten klaut die Möwe Mini Cheddars und Monster Munch.

Es wird vermutet, dass der dreiste Vogel in einem Jahr mindestens 17 kg Lebensmittel erbeutet hat - obwohl seine Gesamtbeute noch höher sein könnte. Der jüngste Überfall trug sich in einer Tesco Filiale in England zu. Man sah den Vogel vor dem Geschäft lauern, bevor er sich durch die automatischen Türen hineinschlich und dann mit der Packung im Schnabel wieder herauskam.

Die Mitarbeiter des Ladens berichten, dass das freche Tier - das den Spitznamen Steven Seagull trägt - bis zu dreimal am Tag hierherkommt. "Ich habe ihn schon ein paar Mal reingehen sehen", sagt Liam Brown, dem es gelang, das Filmmaterial von der Tat zu sichern.

© LiamBrown/BNPS

Eine Miteinkäuferin, sagte: "Ich habe es auch schon gesehen - er flog mit einer Tüte Doritos davon und teilte sie mit einem Kumpel auf einem Dach über der Straße." Der Ort Paignton ist wegen der Küstennähe für seine vielen Seemöwen bekannt. Immer wieder kommt es zu skurrilen Auseinandersetzungen mit Menschen. Im Jahr 2020 war das kleine Örtchen schon einmal in den Schlagzeilen, als eine Frau bei einem Foto von einer Seemöwe "gephotobombt" wurde. Die Krankenschwester Emmie Holdrick, 29, war gerade dabei, einen Schnappschuss zu machen, als ihr der Donut von dem Tier aus der Hand gerissen wurde.