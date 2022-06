Eine Mutter in Indien wurde verurteilt, nachdem sie ihre fünfjährige Tochter brutal bestraft hatte, weil sie ihre Hausaufgaben nicht erledigen wollte.

Die grausame Bestrafung des Kindes wurde stark kritisiert, nachdem ein Video in den sozialen Medien auftauchte, in dem sie sich gefesselt auf einem Hausdach in der heißen Sonne qualvoll windete.

Die Schülerin der ersten Klasse wurde mit einem Seil gefesselt und in der sengenden Hitze im Viertel Khajuri Khas in Delhi auf das Dach eines Hauses geworfen.

In sengender Hitze gefesselt

In einem Video, das von einem Nachbarn gedreht und in den sozialen Medien verbreitet wurde, ist das arme kleine Mädchen zu sehen, wie es sich vor Qual windet, die Hände hinter dem Rücken gefesselt und die Beine an den Knöcheln gefesselt, während die heiße Sonne auf sie niederbrennt .

© Dailystar/Facebook

Ein Ermittler der Polizei sagte, der Vorfall ereignete sich am 2. Juni. Die Mutter des Mädchens gestand, dass sie die Bestrafung tatsächlich vollzogen hatte.

Die Mutter hatte angeblich ihre Tochter gefesselt, weil sie ihre Hausaufgaben nicht erledigt hatte.

Der Vater des Mädchens behauptete, er sei nicht an der Bestrafung beteiligt gewesen und erfuhr erst spät davon.

„Ich erhielt einen Anruf von meinem Vater, dass meine Frau unsere Tochter sehr schwer bestraft hat und ich nach Hause kommen soll“, sagte er.