Heidi Klum und ihre Tochter Leni beweisen am Harper's Bazaar Icon Event im Leder-Partnerlook, dass das Modeln ihnen in den Genen liegt.

Topmodel Heidi Klum (49) kann ihre Tochter Leni (18) definitiv nicht abstreiten! Am roten Teppich könnten die beiden in ihren abgestimmten Leder-Outfits fast als Schwestern durchgehen.

Das schwarze Wickelkleid von Mama passte perfekt zu dem engen schulterfreien Oberteil aus Leder der Tochter. Abgerundet wurden die Outfits mit hochhackigen Stiefeln und langen schwarzen Handschuhen.

Doch nicht nur optisch harmonieren die beiden Klum Damen, sondern auch beruflich erzielen sie mit gemeinsamen Kampagnen Erfolge.

Schon mit 16 hatte Leni erste Foto-Shootings an der Seite der erfahrenen Modelmama Heidi. Zuletzt unterstützte die Tochter auch die Sendung ihrer Mutter "Germanys next Topmodel" und erntete großes Lob. Neben dem Modeln möchte Leni sich in New York auch auf ihr Studium der Innenarchitektur konzentrieren.