Mutter vor den Augen der Kinder mit Benzin übergossen und angezündet

Margarita Ceceña, 30, wurde vor den Augen ihrer Mutter und ihrer drei Kinder angegriffen. Sie erlitt drei Herzinfarkte, bevor sie 24 Tage später an schweren Verbrennungen verstarb.

Die Horror-Tat trug sich in Cuautla, Mexiko, zu. Eine 30-jährige dreifache Mutter wurde beim Streit mit Benzin übergossen und angezündet. Und das alles vor den Augen ihrer Mutter und Kinder. Sie erlitt Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf 70 % ihres Körpers, die in einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt behandelt wurden, wo ihr aufgrund der Schwere ihrer Wunden eine Sonde gelegt werden musste.

© FIA

In den 24 Tagen zwischen dem Angriff und ihrem Tod erlitt sie drei Herzinfarkte und eine bakterielle Infektion, die sich in ihrem ganzen Körper ausbreitete und schließlich zu ihrem Tod führte. Bisher wurde noch niemand verhaftet, aber die Behörden erklärten in einer Erklärung: "Die Staatsanwaltschaft setzt die Ermittlungen fort, damit die Täter dieser verwerflichen Tat vor Gericht gestellt werden können."

© FIA

Angehörige haben jedoch drei Männer und drei Frauen als mögliche Verantwortliche genannt. Der Angriff wird als "Femizid" behandelt und von der mexikanischen Spezialstaatsanwaltschaft für Femizide untersucht.