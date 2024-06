Mysteriöser Riesen-Monolith in der Wüste entdeckt

Ein geheimnisvoller Monolith ist erneut in der Wüste von Nevada aufgetaucht und hat erneut Diskussionen über seine Herkunft und Bedeutung ausgelöst.

Bereits im Jahr 2020 und 2023 sorgten identische Entdeckungen für Schlagzeilen.

Monolith in der Wüste von Nevada

Im März 2023 berichteten wir über einen Wanderer, der einen 3 Meter hohen Monolithen entdeckt hatte. Nun hat sich die Geschichte wiederholt: Ein weiterer rätselhafter Monolith wurde nahe Las Vegas gesichtet.

Am Wochenende wurde in der Wüste von Nevada, etwa eine Stunde nördlich von Las Vegas (USA), eine glänzende Struktur entdeckt, die sofort Spekulationen darüber auslöste, wer sie aufgestellt haben könnte und zu welchem Zweck. Die Polizei von Las Vegas, die den Monolithen während einer Such- und Rettungsmission im Las Vegas Valley fand, veröffentlichte Bilder des Objekts in den sozialen Medien.

MYSTERIOUS MONOLITH!



We see a lot of weird things when people go hiking like not being prepared for the weather, not bringing enough water... but check this out!

Over the weekend, @LVMPDSAR spotted this mysterious monolith near Gass Peak north of the valley.

"Wir sehen viele seltsame Dinge … aber schaut euch das an!" schrieb die Polizei von Las Vegas auf ihren Social-Media-Kanälen. Der Monolith, eine hohe, rechteckige und reflektierende Struktur, ähnelt anderen, die im Jahr 2020 und 2023 weltweit auftauchten. Er wurde nahe Gass Peak, einem beliebten Wandergebiet, entdeckt.

Auf den von der Polizei veröffentlichten Bildern ist zu sehen, dass der Monolith in unwegsamem Gelände steht. "WIE ist er dort hingekommen??" fragte die Polizei von Las Vegas.

Vergleich zu "2001: Odyssee im Weltraum"

Der Monolith erinnert stark an jene, die im Film „2001: Odyssee im Weltraum“ von Stanley Kubrick aus dem Jahr 1968 zu sehen sind. In dem Film, der auf dem Roman von Arthur C. Clarke basiert, erscheinen solche imposanten schwarzen Monolithen, die von einer unsichtbaren außerirdischen Spezies geschaffen wurden.

Vor etwa vier Jahren tauchten ähnliche Monolithen an verschiedenen Orten weltweit auf, darunter in der Wüste von Utah (USA), Rumänien (Europa), Kalifornien (USA) und der Isle of Wight (Großbritannien). Der Monolith in Utah wurde im November 2020 von einem Hubschrauberpiloten entdeckt, was die örtlichen Behörden vor ein Rätsel stellte.

Es wurde spekuliert, ob diese Monolithen Teil einer Kunstinstallation seien. Bisher hat jedoch niemand die Verantwortung für das Aufstellen dieser Strukturen übernommen.