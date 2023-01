Nach 'Blowjob' von OnlyFans-Star auf offener Straße: Mann (23) von eigener Freundin erkannt

Ein betrunkener Mann, der nach einem sexuellen Akt mit einer Frau in einer Bar verhaftet wurde, wurde von seiner eigenen Freundin identifiziert, als sie die Aufnahmen des Vorfalls sah.

Joe Firby, 23, war in einem Video mit der vierfachen Mutter Kelly Cousins - einem 35-jährigen angeblichen OnlyFans-Star - zu sehen, in dem sie auf dem Concert Square in Liverpool auf die Knie ging und den Mann sexuell befriedigte.

Die Polizei wurde auf die beiden aufmerksam, nachdem Aufnahmen des Paares in der beliebten Kneipengegend viral gingen. Wie das Liverpool ECHO nun berichtet, wurde Firby auf den Aufnahmen von seiner damaligen Freundin identifiziert, während Cousins von ihrem Sozialarbeiter identifiziert wurde.

© ZvG

Firby wurde zu 12 Monaten gemeinnütziger Arbeit verurteilt und muss 120 Stunden unbezahlte Arbeit verrichten. Außerdem muss er 120 Euro Gerichtskosten und 114 Euro Strafzuschlag zahlen. Cousins' Anwältin, Heather Toohey, erklärte den Richtern, dass ihr Mandant ununterbrochen beschimpft worden sei, seit die Videos im Internet aufgetaucht seien, und dass ein Großteil der Kommentare zu dem Fall einseitig und von "Frauenfeindlichkeit" geprägt sei.

Auf den Aufnahmen ist Cousins zu sehen, wie sie auf den Knien hockt und "sexuelle Handlungen" an einem Mann vornimmt, während die Leute lachen und zusehen.

© ZvG

Nach ihrer Verurteilung erzählte Cousins, wie es zu dem Vorfall kam, und zeigte Reue: "Wir kannten uns aus dem Fitnessstudio. Wir hatten eine Verabredung. Die Dinge liefen aus dem Ruder, das war nie geplant. Ich bereue es zutiefst - ich habe immer die Verantwortung für meine Taten übernommen und möchte jetzt einfach einen Neuanfang machen und das alles hinter mir lassen."