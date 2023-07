Eklat: Tennis-Wunderkind schlägt sich nach verlorenem Punkt selbst

Rublew feiert Viertelfinal-Premiere in Wimbledon Andrej Rublew steht erstmals im Viertelfinale des Tennis-Grand-Slams von Wimbledon. Der an Nummer sieben gesetzte Russe bezwang am Sonntag den Kasachen Alexander Bublik in einem packenden Duell mit 7:5,6:3,6:7(6),6:7(5),6:4.