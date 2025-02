Nach Eklat: Schach-Weltstar versteigert seine "verbotene Jeans"

Der norwegische Schachweltmeister Magnus Carlsen sorgt nach einem kontroversen Vorfall bei der Blitzschach-WM in New York (USA) erneut für Schlagzeilen.

Doch dieses Mal geht es nicht um ein sportliches Drama, sondern um eine ganz besondere Auktion: Die „verbotene“ Jeans, die Carlsen damals eine Strafe einbrachte, wird nun zugunsten einer wohltätigen Organisation versteigert.

Eklat bei der Blitzschach-WM

Im Rahmen der Blitzschach-Weltmeisterschaft, die im Dezember 2024 in New York stattfand, wollte der 34-jährige Schachprofi Magnus Carlsen in seiner Lieblingsjeans zum Schachbrett treten. Was für viele völlig unproblematisch erschien, führte jedoch zu einem unerwarteten Eklat. Die Turnierleitung legte fest, dass alle Teilnehmer eine strikte Kleiderordnung einhalten müssten – und dazu gehörte eben auch, dass Jeans nicht erlaubt waren. Carlsen musste sich deshalb mit einer Geldstrafe in Höhe von 200 US-Dollar (etwa 190 Euro) auseinandersetzen.

Die ikonische Corneliani-Jeans von Magnus Carlsen – getragen bei einem denkwürdigen Moment im Schachsport. © Magnus Carlsen/ebay

Die Aufregung war groß, da Carlsen als einer der bekanntesten Schachspieler der Welt in einer solch bedeutenden Veranstaltung gegen die Regeln verstieß. Daraufhin stellte die FIDE (Internationaler Schachverband) ein Ultimatum, doch Carlsen hatte bereits beschlossen, sich aus dem Wettbewerb zurückzuziehen. Wenig später jedoch lockerte der Verband die Kleiderordnung und Carlsen konnte dennoch in seiner Jeans weitermachen.

Die besagte Jeans liegt aktuell bereits bei umgerechnet knapp 8.000 €. © Magnus Carlsen/ebay

Von Strafe zu Spende: Die Auktion für den guten Zweck

Nun hat Carlsen jedoch eine andere Idee mit der „verbotenen Jeans“. Er versteigert die Hose auf der Online-Plattform eBay, wobei der Erlös vollständig an die Organisation „Big Brothers Big Sisters“ gespendet wird, die benachteiligte Kinder unterstützt. Carlsen schrieb auf dem sozialen Netzwerk X (früher bekannt als Twitter): „Die verbotene Jeans kann jetzt dir gehören“. Dabei betonte er, dass die Jeans „während eines Spiels getragen wurde“ und seitdem nicht gewaschen wurde. Der Schachstar stellt die Kleidung damit als ein Stück Schachgeschichte dar, das eine besondere Bedeutung hat.

Die Jeans stammt aus der Kollektion der italienischen Marke Corneliani und ist in Größe 32 erhältlich. Ihr ursprünglicher Preis dürfte sich auf etwa 300 bis 400 Euro (circa 280 bis 370 Euro) belaufen. Bereits zum Zeitpunkt der Auktion, am Donnerstag, lag das Höchstgebot für die Jeans bei umgerechnet fast 8.000 Euro (circa 7.600 Euro), was darauf hinweist, wie viel Interesse das Kleidungsstück mittlerweile auf sich gezogen hat. Die Auktion endet am 1. März 2025, sodass noch einige Tage bleiben, um das seltene „Sammlerstück“ zu ersteigern.

Der Nachklang des Skandals – und Carlsens Rückzug

Doch auch nach dem umstrittenen Vorfall bei der Blitzschach-WM blieben die Wellen nicht ganz ruhig. Carlsen hatte mit dem russischen Schachspieler Ian Nepomniachtchi ein informelles Remis vereinbart, das während eines langen Finales für Aufsehen sorgte. Diese Entscheidung stieß nicht nur bei vielen Fans auf Unverständnis, sondern auch bei Carlsens Mitstreitern. Der US-amerikanische Schachspieler Hans Niemann äußerte sich auf X mit den Worten: „Die Schach-Welt ist offiziell ein Witz“. Trotz der Kontroversen bleibt Carlsen jedoch eine der prägenden Figuren im Schachsport, und sein Name sorgt weiterhin für Diskussionen und Schlagzeilen.