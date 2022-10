Nach Hundefriseur Besuch: Mann bringt falschen Pudel nach Hause

Dem ehemaligen Kapitän der irischen Rugby-Nationalmannschaft dürfte dieser Zwischenfall wohl etwas unangenehm sein. Nachdem ihm seine Frau zum Hundefriseur schickte, um ihren Vierbeiner "Phoebe" zu holen, kam er mit einem fremden Pudel wieder an.

Die Schauspielerin Amy Huberman nahm den Vorfall mit Humor. Nachdem ihr Mann mit dem falschen Pudel wieder nach Hause kam, machte sie ein Bild des fremden Vierbeiners und stellte es zusammen mit einem Bild ihres echten Vierbeiners "Phoebe" auf Instagram, um zu zeigen, wie unterschiedlich die beiden Hunde aussehen.

Dazu schrieb sie, ihr Mann hätte wohl gedacht, dass einiges an dunklem Fell beim Hundefriseur weggeschnitten wurde oder das er nach seiner Laser-OP für die Augen wieder eine Sehstärken-Anpassung bräuchte. Außerdem kündigte sie an, ihre gemeinsamen Kinder wohl in Zukunft selbst von der Schule abzuholen. Sollte sie selbst mal zum Friseur müssen, würde sie ein Taxi nehmen, nicht dass ihr Mann noch mit einer anderen Frau nach Hause fährt.