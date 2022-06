Nach Sex im Krankenhaus: Frau täuscht Anfall vor, um Verhaftung zu entgehen

Eine Frau im englischen Yeovil versuchte alles, um nicht in den Arrest zu müssen. Nach dem sexuellen Akt mit ihrem Freund im Spital täuschte Shannon Baker sogar einen Anfall vor.

Die Frau wurde wegen ihres Verlangens erfinderisch. Zuerst setzte sie sich mit ihrem Freund über die Covid-Richtlinien im Spital von Yeovil hinweg, danach täuschte sie noch einen Anfall vor, um nach dem Geschlechtsakt im Spital nicht verhaftet zu werden.



Baker aus Yeovil war mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem sie einen medizinischen Vorfall erlitten hatte. Als sie dort ankam, bestand ihr männlicher Begleiter darauf, sie ins Krankenhaus zu begleiten, obwohl Patienten und Besucher sich an die Covid-Beschränkungen halten mussten.



Staatsanwältin Lenanton sagte: "Dem Mann wurde der Zutritt gestattet, da das Personal sich Sorgen machte, was er tun würde, wenn er nicht mitkäme, und sie wurden in ein Zimmer gebracht. Die Tür wurde geschlossen, da beide unter Alkoholeinfluss standen, und sie aßen dann im Behandlungsraum einen Imbiss.



"Zeugen sagten aus, dass sie unter Aufsicht des Sicherheitspersonals sexuelle Handlungen aneinander vornahmen. Sie wurden herausgefordert, wurden aggressiv und versuchten, sich im Zimmer zu verbarrikadieren.



Neben einer Geldstrafe wurden der Frau keine weiteren Strafen auferlegt.