Nach Trennung: Fan-Bild lässt Sorgen der 'Bibi' Fans wachsen

4 Monate ist es her, dass die deutsche Influencerin Bianca Claßen (29) zuletzt etwas auf Instagram hochlud. Die Trennung von ihrem Mann Julian Claßen (29), der bereits eine Neue gefunden hat, dürfte ihr schwerfallen. Nun sorgt ein Fan-Foto für Sorgen bei den Anhängern.

Im Mai diesen Jahres wurde es offiziell bekannt gegeben - Julian und Bianca Claßen werden getrennte Wege gehen. Der Noch-Ehemann der Beauty-Influencerin hat schon eine neue Liebe gefunden und posiert lächelnd mit dieser auf den Social-Media Plattformen. Um "Bibi" hingegen ist es ruhig geworden, seit Monaten lässt sie nichts mehr von sich hören. Ein neues Bild, dass sie mit einem Fan zeigt, verstärkt nun die Sorgen und Bedenken der Anhänger.

In einer H&M Filiale erspähte die Influencerin "Jolineelisa" die untergetauchte Bibi beim Einkaufen. Später erzählt sie, die Zweifach-Mutter erst nach erneutem Nachfragen zu einem Bild mit ihr überreden konnte. Das Bild teilte sie dann mit ihren 750 000 Anhängern, welche sofort in Aufruhr waren, nachdem sie das Gesicht der Internet-Ikone sahen. "Sie sieht aus wie ein komplett anderer Mensch: so unglücklich, ein gezwungenes Lächeln, das Strahlen in den Augen ist weg", kommentiert ein Nutzer. Eine andere Nutzerin schrieb, dass sie in besagter Filiale arbeite und die frisch Getrennte ebenfalls gesehen hätte: " Sie war auch bei mir an der Kasse und sah echt nicht happy aus".