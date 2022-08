Nach Unfall: Stadträtin fährt einfach weiter

Die Stadträtin fährt weiter, nachdem sie mit ihrem Geländewagen mit voller Wucht einen Radfahrer auf der Kreuzung erwischt hat.

Andrew Black übersieht die rote Ampel und fährt mit seinem Fahrrad mitten auf die Kreuzung in Jersey City im US-Bundesstaat New Jersey. Dort wird er von einem Geländewagen angefahren. Der Radfahrer fliegt in die Luft, überlebt zum Glück aber leicht verletzt.

Statt dem Unfallopfer zu helfen, fährt die Lenkerin einfach weiter, wie ein Video von vor Ort beweist. Brisant ist vor allem, dass es sich bei der Fahrerin um eine Politikerin handelt.

Amy de Gise ist sogar Stadträtin von Jersey City. Weil sie einfach weitergefahren war und den Unfall nicht gemeldet hatte, wurde De Gise bereits von den Behörden vernommen.

"Man sollte sich niemals von einem Unfallort entfernen. Ich denke, es ist verantwortungsvoll, auf die Strafverfolgung zu warten und das Gesetz zu befolgen", sagte Bürgermeister Steve Fulop in einem Auftritt in New Jersey Spotlight News über den Vorfall. "Ich glaube nicht, dass es Umstände gibt, unter denen das wirklich zu rechtfertigen ist."