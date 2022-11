Netflix-Drogen-Boss erneut vor Gericht

Von seinem Kinderzimmer aus baute der damals 19-Jährige ein Drogenimperium auf und verschickte sämtliche Bestellungen mit der Post. Nach seiner Haftstrafe soll er da weiter gemacht haben, wo er aufgehört hat und ist nun erneut vor Gericht.

Bereits kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis soll der nun 27-jährige Maximilian S. sich wieder an die Arbeit gemacht haben. Gemeinsam mit vier weiteren Angeklagten zwischen 24 und 42 Jahren steht er am 2. Dezember erneut vor Gericht.

Insgesamt sollen sie zwischen April 2019 und Jänner 2021 knapp 20 Kilogramm an illegalen Rauschmitteln in über 400 Postsendungen verkauft haben. Derzeit besteht auch der Verdacht, dass der Drogen-Boss aus dem Gefängnis schon mitgearbeitet haben könnte, da dieser erst im Juli 2019 entlassen wurde. Die Verhandlungen sollen bis März andauern.

Drogenhandel im Kinderzimmer

Der Kopf der Gruppe soll dabei Maximilian S. gewesen sein, welcher bereits 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt wurde. Damals hatte er über seine Internetseite, welche unter dem Namen "Shiny Flakes" lief, über eine Tonne Drogen verkauft. Sein Kinderzimmer stellte dabei Lager, Büro und Versand in einem dar. Beim Zugriff der Polizeibeamten wurden damals 300 Kilogramm Drogen in seiner "Firmenzentrale" festgestellt.

Der durchaus ungewöhnliche Drogen-Boss bekam größere Bekanntheit, nachdem Netflix ihm eine eigene Dokumentation gewidmet hatte. In "Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord" wird seine Geschichte näher beleuchtet. Ebenso beruht die Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" auf der Geschichte des Drogen-Bosses.