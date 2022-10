Neue Studie lässt hoffen: Wunderpille gegen den Kater

Eine neue Pille, welche gerade in Großbritannien auf den Markt gekommen ist, verspricht ein wahres Wunder. Man soll damit bis zu 70 Prozent Alkohol in einer Stunde abbauen können und so keinen Kater bekommen.

Kopfschmerzen, Übelkeit, das unglaubliche Verlangen nach Wasser, da der Mund schon so ausgetrocknet ist. All diese Nebeneffekte einer durchzechten Nacht soll nun eine neue Wunderpille aus Schweden beseitigen - in Großbritannien ist sie bereits auf dem Markt. Grundsätzlich entsteht ein Kater durch den hohen Flüssigkeitsverlust. Je mehr Alkohol man trinkt, desto mehr Wasser verliert der Körper, wodurch es zu den typischen Symptomen nach einer Party-Nacht kommt. Das neue Präparat "Mykril" aus Schweden soll genau da ansetzen. Wenn man zwei der Tabletten eine Stunde vor dem Beginn des Zechgelages einnimmt, soll man bis zu 70 Prozent des aufgenommenen Ethanols innerhalb von einer Stunde wieder abgebaut haben und somit den Kater vorbeugen. Wirkmechanismus Funktionieren soll das Ganze durch die Inhaltsstoffe L-Cystein, Vitamin B12 sowie darmfreundlichen Bakterien, welche den Alkoholabbau beschleunigen sollen. Ethanol, welches man im Zuge des Trinkens aufgenommen hat, soll durch die Kombination der Wirkstoffe und Bakterien, schneller in Kohlenstoffdioxid und Wasser zerlegt werden. Mängel an der Studie Leider ist der Traum einer Wunderpille gegen den Kater mit Vorsicht zu genießen, da die Studie einige methodische Mängel aufweist. So gab es nur 24 Testpersonen, welche eine Woche lang täglich zwei Kapseln "Mykril" oder Placebo einnahmen. Danach tranken sie ein nur ein alkoholisches Getränk und wurden anschließend untersucht. Am Ende wurden auch nur 14 der 24 Personen für das Ergebnis der Studie herangezogen. Somit wird wohl schlussendlich das einzig wirksame Mittel gegen den Kater die Abstinenz bleiben.