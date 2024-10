Neuer Trend aus den USA: Schlangen-Yoga

In Kalifornien sorgt ein außergewöhnliches Yoga-Angebot für Aufsehen. Ein Studio in Costa Mesa bietet Kurse an, bei denen Königspythons sanft in die Yogapraxis integriert werden.

Dieses ungewöhnliche Konzept zieht Menschen an, die ihre Ängste auf besondere Weise überwinden wollen – durch bewusste Atmung und den direkten Kontakt mit Schlangen. Yoga mit tierischer Unterstützung Costa Mesa, gelegen im US-Bundesstaat Kalifornien, ist die Heimat eines Studios, das mit einem ungewöhnlichen Angebot für Aufmerksamkeit sorgt: Im LXRYOGA-Studio können Yoga-Begeisterte ihre Praxis mit der Unterstützung von Schlangen ausüben. Dabei geht es jedoch nicht nur um körperliche Ertüchtigung, sondern auch um den Umgang mit Ängsten. Die Studioinhaberin Tess Cao erklärt gegenüber dem US-Magazin „People", dass das bewusste Atmen den Teilnehmern helfen soll, ihre Furcht vor Schlangen zu überwinden.

Dass Tiere in Yogakursen integriert werden, ist an sich nicht neu. Bereits seit einiger Zeit gibt es Kurse, bei denen beispielsweise Hunde oder Katzen eine unterstützende Rolle spielen. Doch das LXRYOGA-Studio geht einen Schritt weiter. Hier sind es keine Vierbeiner, die die Yogis begleiten, sondern Königspythons, die während der 45-minütigen Einheiten „achtsam und sanft“ in die Übungen eingebunden werden. Eine Einführung vor Beginn der Stunde bereitet die Teilnehmer darauf vor, wie sie mit den Schlangen umgehen und was sie dabei beachten sollten. Eine Kugelpython, während der Schlangen-Yoga-Session. © getty × Angstbewältigung durch Achtsamkeit Das Halten und Beobachten der Schlangen während der Yoga-Session soll den Teilnehmern helfen, ihre Ängste aufzulösen. „Niemand wurde bisher gebissen!“, versichert Studioinhaberin Tess Cao und fügt hinzu, dass die älteste der insgesamt acht Schlangen im Studio mittlerweile vier Jahre alt ist und es bisher keine Zwischenfälle gegeben habe. Yoga mit Schlangen soll der Angstbewältigung dienen. © getty × Schlangen-Yoga als beruhigende Erfahrung Die Idee für diesen außergewöhnlichen Kurs stammt aus Tess' persönlicher Faszination für Schlangen. In den letzten vier Jahren hat sie mehrere dieser Reptilien adoptiert und möchte ihren Kursteilnehmern helfen, ihre Vorbehalte gegenüber diesen Tieren zu überwinden. Während des Kurses haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Schlangen sogar über ihren Körper kriechen zu lassen. Für viele sei dies eine „erdende und entspannende“ Erfahrung, so Tess. Ziel des Kurses sei es, dass die Teilnehmer gestärkt und mit einer neuen Wertschätzung für Schlangen aus der Stunde gehen. Eine Python schlängelt während des Schlangen-Yoga auf einer Teilnehmerin umher. © getty × Wird sich dieser Trend auch in Europa durchsetzen? Ob dieses ungewöhnliche Angebot auch in Europa Anklang finden wird, bleibt abzuwarten. Bisher sind Schlangen-Yoga-Kurse in Deutschland oder Österreich noch nicht bekannt. Doch angesichts der immer größer werdenden Beliebtheit von Yoga in Kombination mit tierischer Unterstützung könnte es vielleicht nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch hierzulande Studios für diesen besonderen Nervenkitzel öffnen.