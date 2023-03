''Nur'' 70 Euro Trinkgeld: Kellnerin wütet gegen Touristen

Das mit dem Trinkgeld ist ja immer so eine Sache. So auch für Madison Tayt, einer Kellnerin aus New York. Denn vor lauter Wut über das, aus ihrer Sicht, viel zu geringe Trinkgeld, veröffentlichte sie nun auf Twitter einen Post, der für heftige Diskussionen sorgte.

Ziel ihrer Hass-Attacke wurde nämlich eine Gruppe europäischer Gäste, welche ihr ganz klar viel zu geizig waren. So erklärt sie wütend, dass Spanier bei ihr zu Gast gewesen wären, welche eine Rechnung in der Höhe von 694,62 Dollar (rund 642 Euro) zu begleichen gehabt hätten. Auf diese Summe gaben die Gäste schließlich Trinkgeld in der Höhe von 70 Dollar. -Ein Trinkgeld, welches eigentlich mit 10 % Erhöhung eigentlich angemessen scheint. Nicht so aber Tayt. Auf Twitter tobt sie: „Manchmal hasse ich Europäer! Wir müssen Europäern verbieten, hierher zu reisen, bis sie lernen, wie man sich zu verhalten hat.“ Noch wütender macht sie, dass die Spanier sogar nach eigenen Angaben äußert zufrieden gewesen sein.

So soll Tayts Chef ihnen erklärt haben, das übliche Trinkgeld würde bei 20 Prozent liegen. Doch die Spanier hingegen hätten nicht mehr Trinkgeld geben wollen und hätten daraufhin das Lokal verlassen. Wie sehen die Europäer das? Unter dem mittlerweile bereits gelöschten Tweet häuften sich die Kommentare. Und die Meinungen gingen dabei ganz schön auseinander. Denn während die Kellnerin vereinzelt Zustimmung bekam, wurde aber vor allem auch viel dagegen argumentiert. So merkten User an: „In Spanien hätte man Glück, wenn man 1 Euro Trinkgeld bekommt!“ und „Haben Sie darüber nachgedacht, Ihren Chef um eine Gehaltserhöhung zu bitten, damit Sie nicht auf Trinkgeld angewiesen sind, um einen anständigen Lohn zu verdienen?“ Madison Tayt scheint wenig begeistert von den Einschätzungen zu sein, denn wenige Stunden später löschte sie den Tweet bereits.